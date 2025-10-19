Roccarainola, evento conclusivo del progetto B.I.A.P.: studenti protagonisti nella tutela della biodiversità del Parco del Partenio

Roccarainola (NA) – Si terrà mercoledì 22 ottobre 2025, a partire dalle ore 9:30 presso la sala multimediale di “Santa Maria delle Grazie”, l’evento conclusivo del progetto B.I.A.P. – “Biodiversità e Impatto Antropico nel Parco Partenio”, un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma NextGenerationEU e promossa dal Ministero dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con il National Biodiversity Future Center, la Regione Campania e l’Ente Parco Regionale del Partenio.

L’incontro, organizzato a Roccarainola e promosso dall’Ente Parco del Partenio, sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Russo e del presidente dell’Ente Parco, Francesco Iovino. Parteciperanno inoltre i dirigenti scolastici degli istituti coinvolti: l’I.C. “San Giovanni I” di Roccarainola, l’I.C. “Ilaria Alpi” di Pannarano, l’I.C. “Galileo Galilei” di Arienzo, l’I.C. “Guido Dorso” di Mercogliano e l’I.C. “Alessandro Manzoni” di Mugnano del Cardinale / “F. De Sanctis” di Cervinara.

Durante la mattinata, gli studenti presenteranno i lavori realizzati nel corso del progetto, frutto di attività didattiche e laboratoriali volte alla sensibilizzazione sui temi dell’educazione ambientale, della tutela della biodiversità e della riduzione dell’impatto antropico negli ecosistemi del Parco del Partenio.

Seguirà la consegna delle targhe di partecipazione ai dirigenti scolastici da parte del referente del progetto B.I.A.P., Sabatino R. Troisi.

L’evento si concluderà con l’intervento dell’assessore regionale all’Istruzione, Politiche Sociali e Politiche Giovanili, Lucia Fortini, che sottolineerà il valore educativo e civico del progetto. A moderare i lavori sarà il giornalista Felice Siniscalchi, direttore di Binews.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di sintesi di un percorso che ha unito scuole, enti locali e istituzioni scientifiche con l’obiettivo di formare giovani cittadini consapevoli e custodi del patrimonio naturale del Parco del Partenio.