M.I.D. Campania: anche al Comune di Baiano si discute sull’istituzione del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità.

Il sottoscritto Esposito Giovanni, nella qualità di Coordinatore Regionale Campania del M.I.D. il Movimento Italiano Disabili, si sente di dover esprimere pubblica gratitudine nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Baiano e verso la persona del Sindaco Dottor. Enrico Montanaro, che ha approvato attraverso un indirizzo di giunta comunale la nostra proposta di istituire anche a Baiano la figura del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità.

Istituire tale figura in Comune è un’ampia forma di sensibilità che si può registrare, verso lo sviluppo di concrete e reali politiche della disabilità da parte di un’amministrazione, difatti tale figura si occuperà proprio di raccogliere tutte le istanze dei cittadini con disabilità rispetto alle loro problematiche e di porgerle oltre che sottoporle all’amministrazione che le dovrà prendere in carica ed esaminarle.

Questo passaggio e risultato, per noi ma anche per le persone con disabilità del territorio risulta importante e fondamentale, di poter godere di questa figura anche a Baiano si è potuto raggiungere, anche grazie al supporto e collaborazione offertaci di poter istaurare un dialogo di collaborazione e di confronto sulle tematiche tra noi e il Comune per il tramite della dottoressa Anna Sbarra del territorio, nonchè nostra collaboratrice che designiamo già da ora a ricoprire questo importante incarico.

In conclusione nello stesso indirizzo di giunta, che alleghiamo al presente comunicato per conoscenza della stampa, è prevista anche l’istituzione della figura del rappresentante esperto di associazioni della disabilità, un’altra figura fondamentale che potrà anche secondo noi raccordare il mondo del terzo settore all’amministrazione.