LA PALLACANESTRO BAIANO 1988 ESPUGNA AVELLINO. Foto e video

Un coriaceo Baiano fa sua la gara contro un combattivo Boars Avellino, gara subito in salita infatti nei primi due quarti è Avellino a fare la gara i ragazzi baianesi sono contratti e non a loro agio su un campo scivoloso dove non riescono ad imprimere il loro gioco non trovano ritmo in difesa e di conseguenza anche gli attacchi sono sterili e prevedibili.

Grazie alla precisione ai tiri liberi degli avellinesi e le percentuali dei baianesi bassissime, si va al riposo lungo sul 36 a 30 troppi i punti subiti per una squadra che fa della difesa fa il suo marchio di fabbrica.

Dopo il riposo coach Bianco cerca di mettere ordine nella testa dei ragazzi e fortunatamente ci riesce infatti da subito si vede un’altra squadra in campo con più voglia di difendere e soluzioni semplici in attacco che premiano tutti quelli in campo, trovando canestri dalla lunga distanza e da sotto ormai il trend è in mano ai baianesi che si portano a fine terzo quarto sul 49 a 52 ribaltando completamente il punteggio.

Ultimo periodo e bisogna sempre rimanere concentrati per portare a casa la gara i locali allungano la difesa ma i baianesi non si fanno impaurire ripartono in contropiede e spaccano la difesa avversaria, il vantaggio aumenta e il cronometro è amico del Baiano.

Negli ultimi 2 minuti di gioco con il Baiano sul + 8 l’Avellino cerca la soluzione dalla lunga distanza con ben 3 bombe di seguito e i falli sistematici ma finalmente la precisione dalla lunetta dei baianesi non premia le scelte dei locali la gara si chiude sul 65 a 73.

Un felicissimo coach Bianco Antonio commenta questa importante vittoria:

“Sono contento per i ragazzi, questi sono sempre campi difficili per noi che sentiamo oltremodo la rivalità sportiva con il capoluogo, ma il lavoro che stiamo facendo paga.

E’ stata una gara dai due volti nei primi due quarti non siamo riusciti a sbloccarci e con percentuali ai liberi disastrose, ma la mia preoccupazione maggiore era per la difesa dove eravamo molli e non vogliosi di lavorare.

Dopo il riposo lungo siamo entrati più concentrati abbiamo aggredito in difesa e dato ritmo in attacco, abbiamo imposto il nostro gioco e fatta nostra la gara.

Questo è un ulteriore passo in avanti per questa squadra che finalmente anche se a tratti la vedo come gruppo unito, cerchiamo di recuperare gli infortunati per allungare le rotazioni .”

Giocatore Punti MAIETTA Carmine 23 MAURIELLO Antonio 24 ALAIA Stefano 6 LUCIANO Alessandro 6 SILVESTRI Alessio 7 MONTUORI Francesco 2 FRANZESE Rino 5 MONTUORI G. – DE GENNARO S. n.e.