CIMITILE. La Palestra di Emozioni. “Pinocchio” dell’I.C. Mercogliano-Guadagni al teatro Nadur

Cimitile, si è tenuto Mercoledì 10 aprile nella cornice del Centro Nadur, l’evento conclusivo di Scuola Viva, progetto voluto fortemente dall’Assessore all’Istruzione e alle Politiche Sociali della Regione Campania, Lucia Fortini, giunto alla seconda edizione, prima annualità. Protagonisti, ancora una volta, gli alunni e le alunne della Scuola Secondaria di primo grado, plessi C. Guadagni – Gallo, dell’I. C. MERCOGLIANO GUADAGNI di Cimitile che hanno messo in scena “Pinocchio”, in una versione aggiornata che ha inteso lanciare un messaggio di Legalità e di speranza, perché in fondo siamo tutti un po’ Pinocchio, ma alla fine i sogni, quelli veri e sinceri, quelli che nascono in animi puri, si realizzano. Lo spettacolo, un piccolo musical, ha coinvolto i moduli di Teatro, Musica Rap e Danza.

Tutto l’impianto del progetto, “La Palestra delle Emozioni” è stato strutturato su 6 moduli che hanno coinvolto gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.

Modulo Emozioni in arte Tutor Trinchese Rosalia Esperto Antonio La Manna

Modulo: il ritmo della danza Tutor Scotti Giusy

Esperto Michele Cuomo Report Giusy Biancardi

Modulo Anime e Manga Tutor Carmela Montazzoli Esperto Serena Esposito

Modulo Il Meraviglioso mondo del Rap Tutor Perretta Rosanna

Esperto Acierno Francesco

Modulo Emozioni in Scena Tutor Avella Orsola

Esperto Del Gaudio Francesco

Modulo Scrittur-anima Tutor Della Gala Alfonsina Esperto Cucciniello Antonio

Progettisti: Anthony Frank Siano – Domenico Della Pietra D. S. G. A. Assunta Albano

D. S. Iossa Anna

Sono intervenuti all’evento, la D. S. Prof.ssa Anna Iossa che si è soffermata sulla valenza di Scuola Viva che dà spazio e centralità alla specificità della Scuola che diviene parte integrante del territorio nel quale insiste; il Sindaco di Cimitile, Filomena Balletta che ha dato risalto alla creatività dei ragazzi che contribuiscono a sperimentare pratiche didattiche innovative: il Sindaco di Cicciano, Giuseppe Caccavale che ha parlato della sinergia tra Enti locali funzionale alla diffusione di iniziative che mettono al centro le Scuole; l’Assessore all’Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, che nel corso di un’intervista, ha toccato varie tematiche, soffermandosi in particolare sulla nascita del progetto Scuola Viva e sulle sue finalità. Inoltre ha parlato delle emozioni e sul valore assoluto che queste hanno in quanto contribuiscono a generare apprendimenti significativi che, col tempo, diventeranno ricordi indelebili.

In effetti le emozioni hanno un ruolo fondamentale nella vita di ogni giorno in quanto aprono al divenire e consentono di manifestare quelli che sono i sentimenti che ogni individuo vive, in particolare le emozioni sono imprescindibili soprattutto per gli studenti, i quali vivono la scuola non solo come un’istituzione formativa ma soprattutto imparano a percepirla come una “grande famiglia” dove studio, emozioni, gioie, crescita culturale e sociale interagiscono per concorrere alla crescita di cittadini liberi, unici ed irripetibili che rappresenteranno il futuro del nostro paese, della nostra terra. Ogni studente a scuola vive una propria dimensione e la Scuola, attraverso i suoi canali educativi, mediatori validi ed efficaci, deve garantire lo sviluppo di quelle che oggi, la pedagogia sperimentale, finisce soft skills.

Questa dimensione dell’apprendimento, caratterizzata dal Saper essere e dal Saper Fare rappresenta la vision dell’I. C. Mercogliano Guadagni, che da anni ormai progetta attività, eventi che nascono dal preciso intento di generare emozioni, sentimenti, che restano impresse nella mente e nel cuore di chi le suscita, ma soprattutto di chi le vive.

