Inaugurata la Biblioteca Bi.R. Ba. a Baiano: Un Nuovo Polo Culturale per la Comunità scolastica. VIDEO

Ieri pomeriggio, presso la struttura che ospita il Teatro Colosseo a Baiano, è stata ufficialmente inaugurata la nuova biblioteca Bi.R. Ba., un progetto che mira a promuovere la cultura e la conoscenza all’interno della comunità locale. L’evento ha visto una partecipazione significativa e calorosa da parte di cittadini, autorità e rappresentanti del mondo scolastico e religioso.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Baiano, Enrico Montanaro, accompagnato dagli amministratori comunali, il dirigente scolastico dell’istituto scolastico del territorio, prof. Pasquale Napolitano, e il parroco don Fiorelmo, che ha impartito la benedizione subito dopo il tradizionale taglio del nastro.

Il sindaco Montanaro, nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza della nuova biblioteca come spazio di incontro, studio e crescita culturale per cittadini di tutte le età. “La Bi.R. Ba. rappresenta un simbolo del nostro impegno per la promozione della cultura e per offrire ai giovani del territorio opportunità di apprendimento e sviluppo,” ha dichiarato.

La biblioteca Bi.R. Ba. è stata concepita come un luogo moderno e accogliente, dotato di spazi dedicati alla lettura, alla ricerca e a iniziative culturali. Sarà aperta a tutti e rappresenterà un punto di riferimento per gli studenti, le famiglie e gli appassionati di letteratura e cultura. L’obiettivo è creare un polo di aggregazione che stimoli il sapere e la condivisione di idee.

Il parroco don Fiorelmo ha benedetto la struttura, augurando che possa diventare un luogo di arricchimento personale e collettivo per l’intera comunità. Subito dopo, il taglio del nastro ha segnato l’apertura ufficiale della biblioteca, accolto da un caloroso applauso dei presenti.

Con l’apertura della Bi.R. Ba., Baiano si arricchisce di un nuovo spazio dedicato alla cultura, confermandosi una comunità attenta alle esigenze educative e culturali dei suoi cittadini. Un passo significativo che guarda al futuro, puntando sulla crescita culturale come valore fondamentale per il territorio.