Estate 2026, al via la linea diretta Nola–Gallipoli: il mare del Salento a portata di bus con Autoservizi Acierno

Raggiungere il mare cristallino del Salento quest’estate sarà ancora più semplice. Da sabato 11 luglio parte il nuovo collegamento estivo Nola–Gallipoli di Autoservizi Acierno, un servizio pensato per offrire ai viaggiatori un’alternativa comoda, sicura e puntuale all’utilizzo dell’auto.
La linea collegherà il territorio campano con una delle mete balneari più amate d’Italia, effettuando fermate strategiche lungo il percorso per agevolare i passeggeri provenienti dall’Irpinia e dall’area nolana.
Le fermate dell’andata
La partenza è prevista da Nola con due punti di raccolta:
- ore 5:10 – Nola (288 SS7bis – Banca Popolare Vesuviana);
- ore 5:13 – Nola (Via Nazionale delle Puglie, fronte Hotel Platani).
Successivamente il pullman effettuerà fermata a:
- Baiano (casello autostradale MD) – ore 5:23;
- Torrette di Mercogliano (Via Nazionale 420) – ore 5:38;
- Grottaminarda (cimitero) – ore 6:13;
- Candela (SP95 – uscita casello autostradale) – ore 7:03;
- Lecce (Piazzale Carmelo Bene) – ore 10:33;
- arrivo a Gallipoli (Piazza Cimitero) alle ore 11:10.
Il viaggio di ritorno
La partenza da Gallipoli è fissata alle 13:30, con fermata a Lecce alle 14:15, per poi proseguire verso:
- Candela – ore 17:45;
- Grottaminarda – ore 18:35;
- Torrette di Mercogliano – ore 19:10;
- Baiano – ore 19:25;
- Nola (Via Nazionale delle Puglie) – ore 19:35;
- Nola (SS7bis) – ore 19:37.
Comfort e sicurezza
Autoservizi Acierno punta su un servizio caratterizzato da comfort, sicurezza e puntualità, grazie a moderni autobus dotati di ampi vani bagagli e pensati per garantire un viaggio rilassante verso una delle località turistiche più apprezzate della Puglia.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 081 8243046.
Con questa iniziativa, Autoservizi Acierno amplia la propria offerta estiva, offrendo ai residenti del territorio una soluzione pratica e conveniente per raggiungere il mare di Gallipoli senza lo stress del traffico e del parcheggio.