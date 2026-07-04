Sirignano, non è più Feliciano Fusco: l’ultimo saluto a “Mast Felice”

SIRIGNANO – La comunità di Sirignano piange la scomparsa di Feliciano Fusco, conosciuto e chiamato affettuosamente da tutti “Mast Felice”, venuto a mancare all’età di 74 anni.

Una figura conosciuta del paese, una persona semplice e legata alla propria comunità, che lascia un ricordo sincero in quanti negli anni hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo.

A darne il triste annuncio sono la moglie Speranza Giovanna Napolitano, i figli Antonietta e Gennaro, il genero Andrea Biancardi, la nuora Angela Mattiello, i nipoti Pasquale, Feliciano, Rosita e Michelangelo, la sorella Nunzia, il fratello Adolfo, la cognata Antonietta Scotti, insieme ai nipoti e ai parenti tutti.

La salma giungerà domenica 5 luglio alle ore 16.00 nella Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo in Sirignano, dove alle ore 17.30 sarà celebrato il rito funebre.

Al termine della funzione religiosa i familiari riceveranno l’ultimo saluto in chiesa.

Sirignano si stringe al dolore della famiglia Fusco e saluta con affetto “Mast Felice”, custodendo il ricordo di una vita fatta di affetti, legami e valori semplici.