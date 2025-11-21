100 DI QUESTI GIORNI. Quindici, compleanno speciale per la dottoressa Luigia Pia Ferrara: gli auguri della famiglia

Giornata di festa a Quindici, dove oggi si celebra il compleanno della dottoressa Luigia Pia Ferrara. La giovane professionista, molto stimata in paese, ha ricevuto numerosi messaggi d’affetto da parte dei suoi cari.

A farle arrivare gli auguri più calorosi sono mamma, papà e il fratello, che hanno voluto dedicare alla festeggiata parole cariche di amore e orgoglio. Accanto a lei anche il fidanzato Tommaso, che ha voluto condividere questo giorno speciale con un pensiero affettuoso.

Agli auguri si uniscono con entusiasmo anche zii, zie e la nonna Luigia, che circondano la dottoressa Ferrara con il loro affetto e la loro vicinanza.

«Augurissimi e cento di questi giorni, amore nostro», è il messaggio che la famiglia ha voluto rendere pubblico, accompagnato dal grazie di cuore di Nicolina, che ha curato la dedica.

Una giornata che diventa così un momento di festa per tutta la comunità di Quindici, orgogliosa della sua giovane dottoressa.