Baiano – Pericolo sulla SS7 Bis, “via Nazionale delle Puglie”, si apre una buca sl manto stradale

Disagi e pericolo questa mattina lungo la strada statale 7 Bis, meglio conosciuta come via Nazionale delle Puglie, nel territorio del comune di Baiano. All’altezza dell’intersezione con via Malta, infatti, si è aperta una profonda buca sul manto stradale, creando una situazione di rischio per i numerosi veicoli che quotidianamente percorrono l’arteria.
Immediato l’intervento della Polizia Municipale di Baiano, supportata dai Carabinieri della Compagnia locale, che hanno provveduto a delimitare l’area e a mettere in sicurezza la zona, in attesa dei lavori di ripristino da parte degli enti competenti.