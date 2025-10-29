Avellino vs Bergamo: tempo di riscatto al PalaDelMauro!

Turno infrasettimanale di Serie A2 al PalaDelMauro: Avellino vuole ripartire dopo lo stop di Bari, Bergamo arriva lanciatissima dal successo su Cento. In campo alle 20.30, diretta su LNP Pass.

Primo turno infrasettimanale della stagione al PalaDelMauro, dove il Gruppo Lombardi Avellino Basket ospita alle 20:30 il Blu Basket Bergamo per l’ottava giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. I biancoverdi di coach Maurizio Buscaglia cercano riscatto dopo lo stop di Bari contro Ruvo di Puglia, mentre i lombardi arrivano dal successo interno su Cento (95-86).

La sfida si preannuncia veloce e ad alto punteggio: entrambe le squadre amano correre e giocare ad alti possessi, ma per Avellino sarà fondamentale alzare l’intensità difensiva e limitare l’imprevedibile D’Angelo Harrison, principale terminale offensivo di Bergamo. Attenzione anche ai pick and roll di Bossi e Harrison e alla fisicità sotto canestro dell’ex Trento Hogue, ben conosciuto da Buscaglia.

Tra gli orobici, spicca la crescita di Andrea Loro, giovane talento reduce dal raduno con l’Italbasket e secondo miglior realizzatore con 15 punti di media. Il Gruppo Mascio Bergamo, passato quest’anno da Orzinuovi alla città orobica, è guidato in panchina da Andrea Zanchi e costruito su elementi esperti per la categoria come Udom, Hogue, Bogliardi e Lombardi, oltre ai nuovi arrivi Bossi e Pollone.

Avellino, che segna in media 75 punti a gara, punta sul rendimento di Lewis (14.6 punti, 58% da tre, 85% ai liberi e 5.9 rimbalzi), miglior marcatore e rimbalzista biancoverde. Bergamo, invece, viaggia a 85 punti di media, con Harrison top scorer e Hogue miglior rimbalzista (8.4 di media).

Diretta streaming su LNP Pass dalle 20:20 e differita integrale su SportChannel 214.

Gruppo Lombardi Avellino Basket: Chandler, Jurkatamm, Lewis, Zerini, Mussini, Costi, Cicchetti, Dell’Agnello, Grande, Fianco, Pini, Donati.

Allenatore: Maurizio Buscaglia.

Blu Basket Bergamo: Bossi, Bosso, Harrison, Piccirilli, Loro, Bogliardi, Nobili, Udom, Lombardi, Hogue, Pollone, Guiducci.

Allenatore: Andrea Zanchi.

Arbitri: Angelo Caforio di Brindisi, Matteo Eugenio Martellosio di Milano, Mirko Picchi di Ferentino.