BAIANO: LA 121° FESTA VOTIVA TRA DEVOZIONE E CULTURA DEL GEMELLAGGIO

UNA FESTA VOTIVA 2024 CARATTERIZZATA DALLA VISITA DEL COMITATO FESTA S. STEFANO DI PUTIGNANO DI BARI

Il legame tra le comunità di Baiano (AV) e Putignano (BA) si sta rafforzando ulteriormente, avvicinando le due città attraverso un sentimento di devozione e una ricca cultura condivisa. La 121° Festa Votiva in onore di Santo Stefano Protomartire, patrono delle rispettive comunità, si presenta come un momento culminante di questa profonda connessione, testimoniata dalla visita del Comitato Festa S. Stefano di Putignano di Bari.

Il Comitato di Putignano rappresenta un tassello importante nel percorso di gemellaggio associativo e istituzionale con l’Associazione Festa S. Stefano APS di Baiano. Questo gemellaggio non è solo un accordo formale, ma un legame radicato nella devozione e nel culto per Santo Stefano, che unisce le due comunità in un progetto di amicizia e collaborazione duratura.

L presidente dell’Associazione Festa S. Stefano di Baiano, esprime il suo entusiasmo per la ripresa di questa collaborazione, che ha avuto inizio nel 2009 con le prime visite reciproche tra Baiano e Putignano. La speranza è quella di sviluppare un rapporto solido, avvicinando e integrando le due città attraverso un sentimento genuino di fraternità.

Le iniziative intraprese mirano a consolidare il legame tra Baiano e Putignano, promuovendo scambi ed eventi che riflettano le tradizioni condivise e la fede nel Santo Patrono. L’obiettivo è favorire il senso di amicizia e collaborazione tra le comunità, promuovendo scambi su ogni aspetto della vita sociale e culturale dei Comuni coinvolti.

Tra le attività previste, si annunciano feste, manifestazioni, attività culturali e ricreative, sostenendo scambi turistico-culturali ed economico-professionali. Questo programma ambizioso mira a promuovere il processo di integrazione ed amicizia tra le comunità di Baiano e Putignano.

La 121° Festa Votiva a Baiano, in programma per il 26 febbraio 2024, sarà l’occasione per accogliere gli amici di Putignano, un momento significativo che sottolinea la solidità e la vitalità del legame tra le due città. Questo evento segna il culmine di un percorso intrapreso con passione e determinazione, confermando che la devozione e la cultura possono davvero unire le persone, oltrepassando i confini geografici.

(Saverio Candela)