Baiano in musica: il 6 settembre in piazza S. Stefano arrivano gli “Insieme X Caso”

Venerdì 6 settembre, alle ore 21:00, la piazza San Stefano di Baiano si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere il concerto del gruppo Insieme X Caso.
Un appuntamento atteso che porterà nel cuore del paese musica, energia e passione, grazie a una band capace di unire diverse generazioni con il proprio repertorio.
L’evento, inserito nel cartellone delle iniziative di fine estate, sarà un’occasione di incontro e condivisione per tutta la comunità.
Un concerto gratuito in cui divertirsi, cantare e vivere insieme una serata speciale.