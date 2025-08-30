“Quando tutto sembrava finito, Anguissa fa esplodere il Maradona!”

Napoli-Cagliari 1-0: Anguissa eroe al 95’, Lucca disperso, Mina gigante

Il calcio sa regalare emozioni che sembrano scritte da un romanziere. Al “Maradona”, Napoli e Cagliari si sono sfidati in una battaglia di nervi e muscoli, chiusa solo all’ultimo respiro da un colpo deciso: Anguissa, il leone camerunense, che al 95’ ha fatto esplodere lo stadio con un piattone da urlo.

Una partita di sofferenza

Il Napoli ha dominato per lunghi tratti, palleggiando, cercando varchi, provando a scalfire il muro sardo. Ma la squadra di Pisacane, umile e ordinata, ha resistito con orgoglio. Difesa compatta, linee strette, spirito di sacrificio: un Cagliari che ha onorato il campo e ha accarezzato il sogno del punto.

Per gli azzurri, invece, è stata una serata di pazienza. Lucca ha deluso ancora: pesante, poco mobile, incapace di dare continuità alle giocate dei compagni. De Bruyne ha acceso qualche lampo, ma senza mai incidere davvero. McTominay, “croce e delizia”, ha corso per due ma ha sprecato due occasioni enormi che avrebbero potuto chiudere la storia molto prima.

E quando la notte sembrava condannata al pari, ecco la magia del calcio: il cross basso del rientrante Buongiorno, l’inserimento perfetto di Zambo Anguissa e il tocco che rompe il cuore ai sardi. È il gol della vittoria, è il grido del popolo azzurro.

L’eroe e gli altri

• Anguissa 7 – Motorino inesauribile, guerriero in mezzo al campo e match-winner allo scadere. Uomo ovunque.

• Lucca 5 – Un centravanti smarrito, senza ritmo né peso offensivo.

• McTominay 6 – Energia pura, ma errori sotto porta che gridano vendetta.

• De Bruyne 6 – Qualche tocco d’artista, ma ancora lontano dalla condizione migliore.

• Mina 7 – Gigante rossoblù: per 95 minuti ha annullato quasi tutti, sembrava insuperabile.

Il tabellino

Napoli-Cagliari 1-0

Rete: 95’ Anguissa (N)

Napoli (4-1-4-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Juan Jesus 6,5 (68’ Buongiorno 6,5), Spinazzola 6,5 (80’ Olivera sv); Lobotka 6,5; Politano 6, Anguissa 7, De Bruyne 6 (80’ Lang sv), McTominay 6; Lucca 5 (75’ Ambrosino sv). All. Conte.

Cagliari (3-5-1-1): Caprile 6,5; Zappa 6 (57’ Luvumbo 6,5), Mina 7, Luperto 6,5; Palestra 6 (82’ Idrissi sv), Deiola 5,5, Prati 6 (65’ Gaetano 6), Adopo 6, Obert 6,5; Folorunsho 5 (82’ Di Pardo sv); Esposito 5 (65’ Borrelli 5,5). All. Pisacane.

Arbitro: Bonacina

Ammoniti: Zappa (C), De Bruyne (N), Juan Jesus (N)

Espulsi: nessuno

Conclusione

Il Napoli resta a punteggio pieno: due vittorie su due, sofferenza trasformata in gioia. Il Cagliari lascia il campo a testa alta, con la sensazione di aver costruito una muraglia quasi perfetta. Ma il calcio,è fatto di dettagli: e stavolta il dettaglio porta il nome di Anguissa.