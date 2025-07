Baiano in festa per Santo Stefano Protomartire: fede, tradizione e spettacolo dal 30 luglio al 4 agosto 2025

Baiano (AV) – Anche quest’anno la comunità di Baiano si prepara a vivere con grande partecipazione e devozione la tradizionale Festa Patronale in onore di Santo Stefano Protomartire, in programma da mercoledì 30 luglio a lunedì 4 agosto 2025. Un evento che unisce spiritualità, memoria e cultura, e che rappresenta uno dei momenti più sentiti e identitari per l’intero paese.

Un messaggio di pace e riconciliazione

Nel messaggio rivolto ai fedeli, i sacerdoti Don Fiorelmo, Don Enzo e il diacono Franco ricordano la figura di Santo Stefano come modello di fede, riconciliazione e perdono. “S. Stefano è il nostro modello per accogliere questa grazia… Egli ci ha mostrato cosa significa servire i poveri, vivere da veri fratelli, impegnati a sanare il tessuto sociale”, si legge nel testo introduttivo che accompagna il programma della festa.

Programma Religioso

Il programma liturgico prevede diversi momenti di preghiera e condivisione nei rioni del paese con Sante Messe itineranti dal 25 al 29 luglio, a partire dalle ore 20:00.

Il Triduo di preparazione si svolgerà nei giorni 30, 31 luglio e 1° agosto con celebrazioni nella Chiesa di Santo Stefano.

I momenti centrali della festa si concentreranno nel weekend:

Sabato 2 agosto Ore 8:00 e 10:00: Sante Messe Ore 18:00: Santa Messa solenne con Prime Comunioni

Domenica 3 agosto Ore 5:30: Santa Messa con la partecipazione dei Battenti Dalle ore 9:00: Culto dei Battenti e celebrazione presieduta da Mons. Francesco Marino Ore 19:00: Solenne processione del Santo Patrono per le vie del paese Ore 21:15: Omaggio ai caduti in guerra in Piazza S. Stefano con il momento “Per non dimenticare”



Programma Civile

Il cartellone civile si svolgerà in Piazza Santo Stefano e prevede spettacoli musicali, luminarie, bande e grandi ospiti.

Venerdì 1° agosto Ore 21:00: Accensione della tradizionale luminaria della ditta Addario Ore 21:30: Inaugurazione del Baiano Festival – Musica, Cultura, Visioni

Sabato 2 agosto Dalle ore 9:00: Arrivo della Banda Città di Grottaminarda Ore 18:00: Concerti bandistici e proseguimento del Baiano Festival

Domenica 3 agosto Dalle ore 8:00: Bande Città di Ailano (CE) e Grottaminarda Ore 11:30: Festa degli Emigranti , a cura del Circolo Sociale, Pro Loco e Forum dei Giovani Ore 20:00: Gran Concerto Bandistico “Città di Ailano” diretto dal Maestro Giovanni Minafra



Lunedì 4 agosto: gran finale con Gianni Fiorellino

Il gran finale è atteso per lunedì 4 agosto:

Ore 22:00: Concerto gratuito del cantautore Gianni Fiorellino , amatissimo dal pubblico campano e non solo.

Ore 00:00: Spettacolo pirotecnico a cura della ditta Cavour di Palma Campania.

Una festa tra devozione e comunità

La Festa di Santo Stefano è da sempre un momento di ritrovo per famiglie, emigranti e giovani, che vivono con passione ogni fase della celebrazione. È un tempo di spiritualità ma anche di socialità, che unisce fede e cultura in un legame profondo tra la comunità e le sue radici.

Baiano si prepara così a celebrare il suo Patrono con rinnovata devozione, accendendo le luci della festa sul volto di una tradizione che continua a emozionare.