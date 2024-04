BAIANO. Il M.I.D. pone all’ attenzione dell’Amministrazione Montanaro e del gruppo “Noi per Baiano” delle osservazioni riguardo uno scivolo realizzato.

Il M.I.D. con una lettera indirizzata all’attenzione del Sig. Sindaco di Baiano e del gruppo di minoranza “Noi per Baiano” ha posto la sua attenzione riguardo uno scivolo in fase di realizzazione dinanzi alla chiesa del paese. Si riporta di seguito il corpo della lettera:

“Gent.me Consigliere Comunali del gruppo consiliare Noi per Baiano a scrivervi il Coordinatore Regionale della Campania Giovanni Esposito del M.I.D., desidero portare alla vostra gentile attenzione quanto questa mattina attraversando per impegni istituzionali il vostro comune costatavo lungo Corso Garibaldi, ovvero balzava ai miei occhi una rampa di accesso di nuova costruzione in cemento grezzo sita dinanzi a una struttura adibita a chiesa aperta al pubblico che presenta a prima vista una pavimentazione irregolare e sdrucciolevole, una larghezza tale da non consentire una percorribilità in sicurezza per chi è in carrozzina elettronica e non, impossibilità di manovre in facilità nell’accesso dalla strada alla struttura ecclesiastica, gradini dinanzi all’ingresso, pendenza non conforme alle tipologie di ausili per la mobilità. Tutto ciò si evidenzia al fine di poter giungere a una risoluzione alla problematica già prima del termine ultimo dei lavori, nell’interesse esclusivo a tutela delle persone fragili e della loro mobilità in autonomia. Si rilascia tale dichiarazione per gli usi esclusivi consentiti dalla legge”.

Tale nota ha trovato già profonda sensibilità del Sindaco Montanaro, il quale ci ha promesso di far effettuare delle verifiche rispetto al caso da noi segnalato conclude il M.I.D.