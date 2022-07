BAIANO. Festa patronale in onore di Santo Stefano. In attesa della settimana clou protagonisti sono i quartieri

A Baiano si attende con trepidazione l’arrivo della Festa Patronale che negli ultimi due anni ha dovuto lasciare il passo alla Pandemia che ne ha vietato lo svolgimento, nell’attesa che arrivi agosto ecco che il programma messo in piedi dal Comitato Festa e dal parroco Don Fiorelmo prevede lo svolgimento in questi giorni di Sante Messe all’aperto nei quartieri del paese. Ieri i fedeli si sono riuniti nei pressi di via Napolitano, nelle vicinanze delle scuole Medie dove alle 20 è stata celebrata la Santa Messa. Lunedì era stata la volta di via san Giacomo nei pressi della chiesetta, questa sera toccherà a via Alfonso Gatto nei pressi del parcheggio delle Poste, domani, giovedì 28 luglio invece il tutto si svolgerà in via Verdi per concludere venerdì in Piazza Borsellino. Nei giorni del 30, 31 luglio e 1 agosto, presso la Chiesa di Santo Stefano si svolgerà il tradizionale Triduo. Martedì 2 agosto inizia la festa con sante messe e processione del Santo. Mercoledì 3 agosto ritornerà il rito dei Battenti.