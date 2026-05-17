BAIANO. Oggi festeggia 13 anni Lippiello Giorgia

Giornata speciale a Baiano dove oggi si festeggiano i 13 anni di Lippiello Giorgia, circondata dall’affetto della famiglia, degli amici e di tutte le persone che le vogliono bene.

Un traguardo importante, quello dei tredici anni, che segna l’ingresso nell’adolescenza e apre una nuova fase fatta di sogni, emozioni e nuove esperienze da vivere con il sorriso e l’entusiasmo che da sempre la contraddistinguono.

A rendere ancora più speciale questa giornata sono gli auguri affettuosi dello zio Ferdinando e zia Giovanna, che ha voluto dedicare un pensiero pieno d’amore alla sua nipote:

“Cara Giorgia, oggi spegni 13 candeline e il mio augurio è che tu possa crescere sempre felice, serena e piena di soddisfazioni. Continua a inseguire i tuoi sogni con la dolcezza e la forza che ti rendono unica. Ti vogliamo tutti un mondo di bene. Buon compleanno principessa.”

Alla giovane Giorgia giungano gli auguri più sinceri per una giornata ricca di gioia, sorrisi e momenti indimenticabili insieme alle persone care.