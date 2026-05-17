SPERONE. “Colorinfesta: il carro che unisce”, modificati orario e percorso della manifestazione

Cambiano orario di partenza e percorso per la manifestazione “Colorinfesta: il carro che unisce”, promossa dal Forum dei Giovani di Sperone insieme alle famiglie D’Avanzo e Foresta.

L’organizzazione ha comunicato che, a causa di un funerale previsto nel pomeriggio, l’evento subirà alcune variazioni rispetto al programma inizialmente stabilito.

La partenza del carro, inizialmente prevista alle ore 15:00 dal piazzale Sant’Elia, è stata infatti riprogrammata alle ore 16:00 presso l’Area Fitness.

Contestualmente sono state apportate anche modifiche al percorso della manifestazione per consentire il regolare svolgimento dell’evento nel rispetto del momento di lutto che coinvolgerà la comunità.

Il nuovo percorso

Il carro partirà dall’Area Fitness alle ore 16:00 e attraverserà le seguenti strade:

Via Circumvallazione (Campo Sportivo);

Via dei Funari;

Via G. Di Vittorio;

Piazza Giovanni XXIII;

Via dei Funari;

Via Ferrovia;

Via Rinascita;

Corso Umberto;

Piazza Lauro.

Gli organizzatori invitano cittadini e partecipanti a prendere visione delle variazioni e ringraziano tutti per la collaborazione e la comprensione.