AVELLINO. Iannaccone : “Avellino Città Aumentata: startup, Academy e Transizione 5.0 per scardinare l’immobilismo “

C’è un paradosso tutto italiano che si riflette drammaticamente anche nella nostra realtà locale: l’ostinata resistenza di un sistema politico che fa fatica ad aprirsi ai giovani. Troppo spesso la politica parla dei giovani, ma raramente parla con i giovani, escludendoli dai processi decisionali reali e rinunciando, di fatto, a costruire modelli produttivi e sociali pensati a loro misura. Ad Avellino vogliamo invertire questa rotta. Dare spazio ai giovani in politica non significa fare una concessione generazionale, ma iniettare nel governo della città idee nuove, freschezza e competenze tecniche d’avanguardia. Se la politica tradizionale resta immobile, il futuro si progetta nei quartieri, partendo dalle eccellenze del nostro territorio.

Durante il nostro tour elettorale a San Tommaso, ho avuto il piacere di confrontarmi con Mark Rapa, un talento di 35 anni che, dopo aver vissuto all’estero ed essersi formato nell’interior design, ha scelto di mettere le sue competenze al servizio delle nostre liste e della candidatura a Sindaca di Laura Nargi. Rappresenta esattamente quella generazione di cui il Consiglio Comunale ha bisogno: giovani capaci di unire la visione internazionale alla concretezza amministrativa. Nel programma di Avellino in Comune, l’autoimprenditorialità e il supporto alle startup non sono slogan, ma pilastri di sviluppo. Vogliamo attivare strumenti innovativi come il Crowdfunding Civico: un modello collaborativo che permette ai privati e ai cittadini stessi di investire direttamente, insieme al Comune, nei progetti dei giovani e nei servizi pubblici della città. È la democrazia partecipativa che si fa motore economico.

Ma le startup e le idee dei singoli hanno bisogno di una terra fertile per non morire. Per questo, la nascita di un’Academy Territoriale è una priorità assoluta. Si tratta di un progetto ad ampio raggio, un’infrastruttura sociale ed economica di lungo periodo capace di connettere scuole, università e imprese locali per ridefinire lo sviluppo di tutta la città. Questa visione sposa perfettamente l’approccio scientifico descritto in un saggio di Giuseppe Torre su Agenda Digitale. Torre teorizza la necessità per il sistema produttivo di evolversi nell’era della “conoscenza aumentata”, trasformando i contesti locali in veri e propri “ecosistemi cognitivi”, dove il “saper fare” tradizionale incontra l’intelligenza artificiale e i Big Data. L’Academy Territoriale ad Avellino sarà esattamente questo: il grande motore in cui l’identità e i settori chiave del nostro territorio vengono ereditati dai giovani e potenziati attraverso le competenze digitali del futuro.

Per capire l’impatto di una visione così ampia, basta guardare a come potrebbe rivoluzionare, a titolo di esempio, anche la cura più ordinaria della nostra città, come la manutenzione urbana, trasformandola in un’opportunità di risparmio per l’ente pubblico. Una sfida concreta è intercettare i finanziamenti della Transizione 5.0 per il rifacimento del manto stradale attraverso macchinari edili intelligenti e interconnessi. Questo approccio non solo permette di abbattere i costi di cantiere fino al 30% grazie all’efficientamento dei processi, ma apre le porte a una gestione innovativa e digitale dei servizi in collaborazione con i Comuni limitrofi della provincia. L’innovazione tecnologica coltivata nell’Academy, insomma, diventa lo strumento quotidiano per avere strade più sicure, un comune più efficiente e un ambiente più tutelato.

La transizione generazionale non si aspetta, si costruisce. Sostenere le startup, attivare il crowdfunding civico, dare vita all’Academy Territoriale e applicare l’innovazione alla gestione della città è la nostra risposta concreta all’immobilismo. Con il progetto di Avellino in Comune stiamo dimostrando che dare spazio ai giovani in politica significa dare spazio a un nuovo modo di governare. Le idee ci sono, le competenze anche: adesso è il momento di portarle in Consiglio Comunale.

Comunicato di Assuntina Iannaccone – candidata al consiglio comunale di Avellino nella lista Siamo Avellino con Laura Nargi