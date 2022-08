Baiano. 50 anni di sacerdozio: la comunità parrocchiale rende omaggio di gratitudine a don Fiorelmo

Ricorre venerdì, il 50.mo anniversario dell’Ordinazione sacerdotale di don Fiorelmo Cennamo che fu officiata il 2 settembre del 1972 nella Basilica di Santa Maria Assunta in Cielo, a Nola. E’ la ricorrenza di una scelta di vita e di una vocazione, che proprio dagli iniziali anni ’70 senza soluzioni di continuità e con costanza, don Fiorelmo viene dispiegando nella realtà sociale della comunità cittadina per la promozione e la pratica dei valori del Vangelo. Ed è la ricorrenza, che va al di là della persona-don Fiorelmo, come si sottolinea nel volantino diffuso dal Consiglio pastorale parrocchiale cittadino nella presentazione dell’evento, per coinvolgere direttamente la comunità, citando la riflessione che Papa Francesco ha pronunciato sulla missione dei sacerdoti nell’omelia della Messa crismale celebrata lo scorso 14 aprile nella Basilica di San Pietro; riflessione, per la quale “Essere sacerdoti è, cari fratelli,una grazia, una grazia molto grande, che non è in primo luogo una grazia per noi, ma per la gente”.

Mezzo secolo di guida pastorale, quello che si riassume e compendia in chiave simbolica nel 50.mo anniversario dell’ Ordinazione sacerdotale di don Fiorelmo, per un percorso scandito da tante e diffuse trasformazioni che hanno inciso- e incidono- sui contesti locali attraversati da involuzioni e difficoltà di varia natura e genere, specchi e riflessi dei più generali e profondi cambiamenti epocali in atto. E la Baiano di oggi, non è certo la Baiano degli anni ‘ 70 e nemmeno quella dell’altro … ieri E’ l’evento, che il Consiglio pastorale parrocchiale, per quello ch’è la sua importante funzione di animazione e crescita sociale della comunità, ha inteso tradurre in opportunità di meditazione e preghiera corali sul sacerdozio , nel segno della fede e della religiosità ispirate dai principi del Vangelo cristiano.

Eccone le coordinate. Nell’odierna serata- alle ore 18,30– nel complesso eremitico dedicato alla Madonna del Soccorso tra gli oliveti della collina di Gesù e Maria, sarà officiata la celebrazione eucaristica in memoria di tutti i defunti. Filo tematico:… ne costituì Dodici che stessero con Lui … dal Vangelo di Marco.

Martedì, 30 agosto,ore 19,00, nella Chiesa di Santo Stefano: adorazione eucaristica, animata dal Rettore del Seminario vescovile di Nola, don Giovanni Romano.

Mercoledì,31 agosto, ore 10,00, Villa Santo Stefano,celebrazione eucaristica.

Ore 19,00, Chiesa di Santo Stefano, catechesi di Mons.Gennaro Acampa, già vescovo ausiliare di Napoli. Filo tematico: il sacerdote secondo lo stile di Maria.

Giovedì,01 settembre, ore 19,00 Chiesa di Santo Stefano, catechesi di mons.Beniamino Depalma, arcivescovo-vescovo emerito di Nola. Filo tematico: il sacerdote, volto della misericordia di Gesù.

Ore 21,00: i talenti per un’ora di gioiosa fraternità.

Venerdì, 02 settembre, ore 19,00, Chiesa di Santo Stefano, concelebrazione eucaristica, presieduta dal Vscovo di Nola,mons. Francesco Marino.