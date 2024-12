Avellino Basket premiata con il prestigioso Premio Binews 2024 per una stagione straordinaria

Il prestigioso Premio Binews 2024 sarà assegnato all’Avellino Basket per i meriti sportivi e l’impegno dimostrato durante una stagione straordinaria. La cerimonia di premiazione si terrà il 28 dicembre 2024 alle ore 20 presso il suggestivo Teatro Colosseo di Baiano, durante una serata di gala ricca di emozioni e celebrazioni.

L’Avellino Basket ha conquistato la Serie A2 lo scorso 12 giugno, al termine di un percorso trionfale nei playoff della Serie B Nazionale, superando squadre come San Vendemiano, Livorno e Montecatini, e violando il campo avversario sia in semifinale che in finale.

Alla guida del club c’è il giovane e ambizioso presidente Giuseppe Lombardi, CEO di Bono Ingegneria e proprietario della squadra tramite la Holding Lombardi. Al suo fianco, il direttore generale Antonello Nevola, premiato come miglior dirigente della scorsa stagione in Serie B, e il coach Alessandro Crotti, che sta guidando con determinazione i biancoverdi in questa nuova avventura.

In questo torneo di A2, con 20 squadre partecipanti, l’Avellino Basket si sta confrontando con club storici del calibro di Fortitudo Bologna, Udine, Torino, Rimini e Cantù, tutti con un passato glorioso in Serie A. L’obiettivo degli irpini è tentare di essere protagonisti adattandosi al torneo, lottando alla pari con tutte le realtà, per poi puntare a migliorarsi e continuare a crescere.

Il Premio Binews rappresenta un riconoscimento simbolico del percorso di successo e dell’ambizione di una squadra che ha saputo riportare in alto il nome di Avellino nel panorama del basket nazionale.