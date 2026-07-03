Attentato a Ranucci, oggi l’interrogatorio di garanzia di Marika De Filippis: sarà ascoltata ad Baiano

AVELLA – Si terrà questa mattina l’interrogatorio di garanzia di Marika De Filippis, la giovane di Avella posta agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato dinamitardo ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell’ottobre dello scorso anno.

La donna, al settimo mese di gravidanza, sarà ascoltata presso la caserma dei Carabinieri di Baiano. La decisione è stata accolta dal giudice su richiesta dei suoi difensori, gli avvocati Antonio Falconieri e Generoso Pagliarulo, consentendo così lo svolgimento dell’atto in una sede più vicina al luogo in cui si trova agli arresti domiciliari.

Secondo quanto trapela, anche De Filippis dovrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, così come hanno già fatto nei rispettivi interrogatori gli altri indagati coinvolti nell’inchiesta.

Nel frattempo, il collegio difensivo è già al lavoro sul ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere una rivalutazione della misura cautelare. L’udienza potrebbe essere fissata tra lunedì e martedì della prossima settimana.

L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, prosegue anche per individuare gli eventuali mandanti dell’attentato che il 16 ottobre 2025 colpì l’abitazione del giornalista di Report.