Mugnano del Cardinale” “Corso di Formazione sul Primo Soccorso: Un’opportunità da non perdere”

Nell’ambito della promozione della sicurezza e del benessere della comunità, è un piacere annunciare che Fulvio Litto ci ha inviato la brochure per il corso di formazione sul Primo Soccorso, che si terrà il 7 novembre 2023 nella sala consiliare del Comune di Mugnano del Cardinale.

Il Primo Soccorso è una competenza vitale che può fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di emergenza. Questo corso offre un’opportunità straordinaria per imparare le abilità necessarie per affrontare situazioni di emergenza in modo sicuro ed efficace. Ecco tutto ciò che dovete sapere sul prossimo corso di formazione.

Questa sede centrale offre un ambiente accogliente e ben attrezzato per garantire una formazione di qualità.

Il corso di formazione sul Primo Soccorso coprirà una vasta gamma di argomenti, tra cui:

Principi fondamentali del Primo Soccorso.

Gestione delle vie aeree.

Rianimazione cardiopolmonare (RCP).

Il corso sarà tenuto da istruttori altamente qualificati e con esperienza nel campo del Primo Soccorso. I partecipanti avranno l’opportunità di imparare da professionisti che conoscono bene le tecniche e le linee guida più recenti.

Il corso è aperto a tutti coloro che desiderano acquisire o migliorare le loro competenze nel Primo Soccorso. È particolarmente adatto per insegnanti, genitori, operatori sanitari, operatori di sicurezza e qualsiasi persona interessata a essere pronta ad affrontare situazioni di emergenza.

Per partecipare al corso, è necessario contattare Fulvio Litto, oppure whatsapp 3476664336 . In alternativa, è possibile contattare direttamente l’organizzazione del corso per ulteriori dettagli sui requisiti di iscrizione e le modalità di pagamento.

Un ringraziamento speciale a Fulvio Litto per aver reso possibile questa iniziativa e per aver fornito la brochure informativa. Non esitate a iscrivervi e a partecipare a questo importante corso di formazione. La vostra preparazione potrebbe salvare vite.

(Andrea Salvatore Guerriero)