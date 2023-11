Commemorazione dei defunti a Visciano: una giornata di preghiera e riflessione

Visciano, 2 novembre 2023 – Oggi, nel Cimitero di Visciano, la comunità si è riunita per la solenne Commemorazione dei defunti, un momento di preghiera e riflessione in onore dei cari che ci hanno lasciato. La cerimonia è stata presieduta dal Parroco Padre Domenico La Manna ed è stata un’occasione per esprimere il rispetto e l’amore verso coloro che non sono più con noi.

La giornata ha inizio con una partecipazione significativa dei fedeli, che si sono radunati nel cimitero per rendere omaggio ai defunti. Il rito religioso, guidato dal Parroco Padre Domenico La Manna, con la presenza anche del primo cittadino, ha fornito comfort e speranza a coloro che stanno affrontando la perdita di persone care. La preghiera e la riflessione hanno reso omaggio alle anime dei defunti e offerto conforto a quanti li ricordano con amore.

Un momento di particolare significato è stato la presenza delle associazioni locali e una rappresentanza del Comitato Festa in onore della Madonna del Carpiniello, che hanno partecipato alla Santa Messa. Questa ampia partecipazione ha dimostrato l’importanza della comunità nel sostenere e condividere la tristezza e la memoria delle persone care scomparse.

La Commemorazione dei defunti è un’occasione importante per riflettere sull’effimera natura della vita e per ricordare le persone che hanno lasciato un segno nella nostra comunità. Questa giornata offre consolazione e speranza a coloro che sono stati colpiti dalla perdita di una persona cara e rafforza i legami tra i membri della comunità.

In questo momento di preghiera e ricordo, la comunità di Visciano dimostra il suo amore e rispetto per i suoi defunti e condivide la speranza di un futuro migliore, dove tutte le anime possano trovare pace.