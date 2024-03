Baianese. Si è tenuto il primo consiglio dell’unione dei comuni a Quadrelle: Un nuovo passo verso la collaborazione intercomunale

Il giorno 27 marzo 2024 segna un momento di significativa importanza per l’Unione dei Comuni del Baianese-Alto Clanis, con il primo Consiglio tenutosi presso la sede municipale del Comune di Quadrelle. Questo evento è stato una pietra miliare nel percorso di collaborazione tra le diverse amministrazioni locali, avanzando l’idea di unire le forze per affrontare le sfide comuni e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Convocato dal Presidente del Consiglio dell’Unione, il Sindaco del Comune di Quadrelle, Dr. Simone Rozza, l’incontro ha avuto luogo in seduta straordinaria, affrontando tematiche cruciali per il futuro dell’Unione stessa.

Tra i punti all’ordine del giorno, spicca l’approvazione del documento programmatico presentato dal Presidente, che ha delineato le linee guida e gli obiettivi strategici per il suo mandato. Questo documento, ricco di contenuti e prospettive, mira a guidare l’azione dell’Unione verso interventi volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio. Inoltre, durante il Consiglio è stato presentato lo stemma ufficiale dell’Unione dei Comuni del Baianese-Alto Clanis, simboleggiando l’identità e l’unità delle diverse realtà comunali coinvolte.

Un altro punto cruciale è stata la nomina del Vicepresidente dell’Unione, una figura fondamentale per il coordinamento e il buon funzionamento dell’organismo. Antonio Colucci, Sindaco del Comune di Sirignano, è stato nominato Vicepresidente dell’Unione dei Comuni Baianese-Alto Clanis. Questa nomina rappresenta un passo significativo verso la definizione della struttura organizzativa dell’Unione e verso la distribuzione delle responsabilità tra i diversi attori coinvolti.

Il Presidente ha anche comunicato una serie di proposte e linee di azione per guidare l’attività dell’Unione nei prossimi anni. Queste proposte spaziano da iniziative volte a ottimizzare la gestione dei servizi offerti ai cittadini, a strategie per favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio, fino alla promozione di progetti innovativi e sostenibili.

In conclusione, il primo Consiglio dell’Unione dei Comuni a Quadrelle ha rappresentato un momento di grande importanza per il futuro dell’organismo intercomunale. L’impegno e la determinazione dimostrati durante questo incontro sono un segno tangibile della volontà delle diverse amministrazioni locali di lavorare insieme per il bene comune e per il progresso della comunità nel suo complesso. È emerso inoltre che, per garantire l’efficacia delle azioni dell’Unione, è necessario che almeno tre funzioni cruciali siano affidate all’Unione stessa: Protezione Civile, Gestione del Personale e Statistica, senza le quali l’Unione non potrà operare né potrà accedere a finanziamenti fondamentali.

(Andrea Salvatore Guerriero)