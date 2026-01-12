Grave incidente ad Atripalda: 34enne in coma dopo lo scontro tra due auto

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di sabato in via San Lorenzo, ad Atripalda. Nell’impatto, che ha coinvolto una Volkswagen Polo e una Fiat Panda, è rimasto gravemente ferito un uomo di 34 anni, attualmente ricoverato in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino.

Subito dopo lo scontro sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e li hanno trasportati al pronto soccorso. Il 34enne, residente ad Avellino, ha riportato un grave trauma cranico e le sue condizioni sono giudicate critiche.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.