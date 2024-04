Libera Avellino. Appello per la difesa dei beni confiscati: un impegno per la legalità e la giustizia

Noi, volontari e volontarie di Libera Avellino, ci rivolgiamo con un appello accorato alle istituzioni affinché si adoperino per difendere e rafforzare il sistema dei beni confiscati, fondamentale nel contrasto alla criminalità organizzata.

Negli ultimi mesi, questo sistema, pilastro della lotta alla mafia, ha subito una serie di attacchi a livello nazionale. È evidente che alcuni settori delle istituzioni e della politica stiano cercando di indebolirlo, rendendo così meno efficace la sua azione. Tale tendenza ci preoccupa profondamente.

Vorremmo sottolineare innanzitutto come il sistema dei beni confiscati abbia rappresentato nel corso degli anni un esempio virtuoso di come sia possibile costruire una visione alternativa della società. Ciò che un tempo era il simbolo del potere mafioso è diventato un simbolo di partecipazione, condivisione ed economia sana. I beni confiscati hanno ribaltato il paradigma, dimostrando che una società alternativa è possibile.

Essi rappresentano una speranza per le generazioni che non si rassegnano al malaffare e al dominio della criminalità organizzata. Rappresentano l’impegno quotidiano dei volontari di Libera nel costruire un futuro migliore. Spesso diventano un punto di riferimento per i giovani che cercano una via d’uscita dalla spirale della criminalità.

Le recenti vicende che hanno portato allo scioglimento per infiltrazioni camorristiche di due comuni irpini ci hanno profondamente colpito. È giunto il momento per le istituzioni di assumersi le proprie responsabilità in materia di antimafia. L’approvazione del regolamento sui beni confiscati, proposto dal Consigliere comunale Francesco Iandolo, sarebbe un primo passo fondamentale in questa direzione.

Crediamo nel ruolo decisivo delle istituzioni nel dare una visione prospettica e coraggiosa della nostra città. Avellino deve dimostrarsi libera da qualsiasi forma di criminalità organizzata. La battaglia contro la mafia si combatte ogni giorno sulle strade, nelle scuole e nei beni confiscati, e noi speriamo che le istituzioni si uniscano a noi in questa lotta.

Firmato, I volontari e le volontarie di Libera Avellino