Giovani e Intelligenza Artificiale, a Istanbul il progetto Erasmus+ che unisce cinque Paesi

Nell’ambito del programma YOU Youth Workers Mobility dell’Unione Europea KA153 YOU, 29 partecipanti provenienti dall’Italia, Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia hanno partecipato ad un progetto che prevede l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel lavoro giovanile.

Nell’ambito ERASMUS+, il progetto “AI for Good: Trasformation Youth Work through AI” sostenuto dall’Agenzia nazionale turca, dal 1-9 Febbraio ad Istanbul si è tenuto un corso di formazione internazionale con una serata di gala, organizzata dalla Camera di Commercio di Istanbul.

Durante il programma sono stati organizzati corsi di formazione, workshop e gamification presso la Camera di Commercio di Istanbul. Durante le attività sono stati visitati un incubatore di startup BTM, Teknopark Istanbul e Istanbul Commerce University dove oltre a condividere le nuove attività in programma e il lavoro sulle nuove tecnologie, ci si è soffermati sulle molteplici attività che contribuiscono allo sviluppo di relazioni culturale e commerciali tra i paesi.

Ringrazio Alessandro Nicotera, Presidente di Giosef Italy che mi ha coinvolto in questa fantastica avventura. Ringrazio il Presidente della Camera di Commercio di Istanbul, il Direttore Generale e tutte le istituzioni coinvolte oltre le persone coinvolte in questo progetto.

In conclusione ringrazio la CNA di Avellino che in qualità di Vice Presidente Vicario e da delegato alla Camera di Commercio Irpinia – Sannio mi ha consentito di rappresentare le nostre imprese e la nostra realtà territoriali. Siamo certi che questo evento, sia solo il primo di una lunga serie di attività che ci siamo preposti di fare.

Il rafforzamento delle relazioni commerciali fra l’Italia, gli stati membri europei e altri stati è di fondamentale importanza. In un momento storico così delicato è sempre più rilevante investire nelle nuove generazioni, nell’integrazione e nella formazione, i quali devono essere visti come una grande opportunità di crescita e di sviluppo.