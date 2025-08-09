Sirignano: festa di pensionamento per Gaetano Ruberto, un momento di emozione, amicizia e musica.

Si è tenuta al ristorante Il Fusaro di Avella una toccante festa di pensionamento in onore di Gaetano Ruberto, stimato dipendente della Regione Campania, che ha concluso con successo una carriera ricca di dedizione e impegno.

All’evento hanno preso parte colleghi, familiari e amici, uniti nel celebrare il traguardo di una vita lavorativa spesa al servizio della comunità. La giornata è stata impreziosita dall’esibizione dell’artista Alessandro Conte, la cui musica ha donato calore e allegria, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

Un momento intenso e indimenticabile, che ha sottolineato il valore del lavoro, della collaborazione e dei legami umani costruiti nel tempo.

La redazione di Binews si unisce ai festeggiamenti e rivolge a Gaetano Ruberto i più sentiti auguri per una nuova fase della vita ricca di salute, serenità e soddisfazioni personali.