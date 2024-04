AVELLINO. Via dei Due Principati, demolito il vecchio deposito del distributore di benzina

Il Comune di Avellino ha proceduto alla demolizione dell’edificio di via dei Due Principati che ospitava il deposito e gli uffici del distributore di carburante che insisteva nella zona negli anni scorsi. L’ente di Piazza del Popolo è intervenuto agendo in danno al privato, per restituire decoro e bellezza ad un’area particolarmente trafficata, a pochi passi dal centro del capoluogo.

Prima di procedere alla demolizione della struttura, il Comune ha disposto la bonifica del sito dall’ingente quantitativo di rifiuti che, nel corso degli anni, vi si era stratificato. Ma ha anche programmato la sua sistemazione superficiale. La zona, liberata dal vecchio edificio, ospiterà una piazzetta con il relativo arredo urbano. In questo modo, l’ente raggiungerà il duplice obiettivo di liberare il sito dalla fatiscente struttura che la deturpava e di accordare nuova bellezza e maggiore vivibilità all’intera area urbana.