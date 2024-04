Evento Informativo sulla Legge n. 217 del 2019: Promuovere la Consapevolezza a Visciano

Venerdì 19 aprile alle ore 19, in piazza Lancellotti a Visciano, si terrà un evento informativo organizzato dall’associazione culturale Ipazia sulla legge n. 217 del 2019, relativa alle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). Questo evento, che aderisce alla campagna di mobilitazione nazionale promossa dall’Associazione Luca Coscioni, rappresenta un’importante opportunità per promuovere la consapevolezza su una questione di grande rilevanza etica.

Il presidente dell’associazione culturale Ipazia e del consiglio comunale di Visciano, l’Avv. Antonio Soviero, ha sottolineato l’importanza di stimolare il dibattito su tematiche così significative, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza sia a livello individuale che collettivo.

“Al momento, siamo gli unici in Campania ad aver promosso un evento dedicato a questa tematica”, ha dichiarato l’Avv. Soviero. “Riteniamo che sia fondamentale creare un momento di incontro tra opinioni ed idee diverse. Se non si cerca di promuovere e creare spazi di discussione su questioni etiche, non sarebbe Cultura, ma mero intrattenimento.”

L’evento sarà reso possibile anche grazie alla disponibilità del sindaco Trinchese, che ha dimostrato un forte sostegno all’iniziativa. Tra le persone coinvolte nell’organizzazione e nella moderazione dell’evento, vi sono l’Avv. Rosella, la Dott.ssa Santorelli e la moderatrice Valentina Soviero, tutte parte attiva dell’associazione culturale Ipazia.

Si auspica che questo evento possa rappresentare un’opportunità per tutti i cittadini di Visciano e dintorni di informarsi e riflettere su una questione così importante per il futuro della società. La legge sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento riguarda decisioni cruciali legate alla salute e alla dignità umana, e pertanto è essenziale che tutti abbiano la possibilità di comprendere appieno le sue implicazioni e partecipare al dibattito pubblico su di esse.