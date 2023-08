AVELLINO. Palazzo De Peruta, prosegue spedita la riqualificazione concordata con il Giudice di Pace

Effettuata la sostituzione degli infissi, dopo l’avvio del restyling della facciata partito con l’istallazione del ponteggio. Festa: «Soddisfatto del clima di collaborazione instauratosi. La riorganizzazione dei servizi andrà a vantaggio dell’intera città»

Avellino, 6 agosto 2023 – Prosegue spedita la riqualificazione di Palazzo De Peruta. Dopo l’avvio dei lavori di restyling della facciata, partiti con l’istallazione del ponteggio e finanziati dal capito europeo dei fondi “Pics”, è stata effettuata la sostituzione degli infissi nei nuovi ambienti. Intervento, questo, agevolato dalla circostanza che molti degli 11 dipendenti complessivi del Giudice di Pace sono attualmente in ferie.

Si lavora a ritmo intenso ed in un clima di massima collaborazione, anche con i dipendenti degli uffici giudiziari ospitato ed in stretta collaborazione con l’RSPP del Giudice di Pace.

«Abbiamo avviato da qualche settimana questo intervento con l’obiettivo che mi sono prefisso ed ho annunciato alla città: il ritorno del Comune nella sua storica sede istituzionale. – afferma il sindaco di Avellino, Gianluca Festa – Sono particolarmente soddisfatto di come stanno procedendo gli interventi pianificati e ringrazio il Presidente del Tribunale e gli operatori della Giustizia per la disponibilità. Proseguendo a questo ritmo, presto riusciremo a completare il restyling di Palazzo De Peruta. L’opera, come noto, rientra in un disegno complessivo di riorganizzazione ed implementazione dei servizi, di cui fa parte anche l’Università che si stabilirà in autunno a Piazza del Popolo, a beneficio dell’intera città». – conclude il sindaco –