Avellino Summer Festival, gli eventi del 6 agosto: Erminio Sinni in Piazza Libertà, Simone Schettino a Picarelli

Una serata speciale attende tutti gli amanti della musica e della comicità nell’ambito dell’Avellino Summer Festival. Piazza Libertà e la frazione di Picarelli si animano stasera con eventi imperdibili.

Alle ore 21.00, Piazza Libertà diventerà il palcoscenico per l’apertura della rassegna “La Domenica Italiana” (ogni domenica di agosto), che vedrà protagonista il grande Erminio Sinni. L’artista, vincitore di The Voice Senior nel 2020 nel team di Loredana Bertè, sarà in concerto live cantando, tra le varie, la sua hit “E tu davanti a me”, che ancora oggi risuona come una delle canzoni più amate nel Sud Italia. L’esibizione promette di essere un viaggio emozionante attraverso la sua carriera e i grandi successi che hanno conquistato il cuore di tanti.

Nella frazione di Picarelli, invece, la risata sarà la protagonista della serata. Alle 21.00, il pubblico sarà accolto dall’irpino Eugenio Corsi, che avrà l’onore di aprire lo spettacolo comico di uno dei più apprezzati comici italiani, Simone Schettino. Una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento, ideale per chi ama trascorrere momenti spensierati in buona compagnia.