AVELLINO. “Halloween Night” a Borgo Ferrovia con i Disco Magic: un tuffo nella dance degli anni ‘80 e ‘90

Questa sera Borgo Ferrovia si trasformerà in una vera e propria discoteca a cielo aperto grazie all’evento “Halloween Night”, una festa di musica e balli che vedrà protagonisti i Disco Magic, un gruppo di disc jockey che ha fatto risuonare la dance music degli anni ‘80 e ‘90 in tutta la provincia di Avellino. Dopo il grande successo raccolto durante il tour estivo e autunnale, i Disco Magic continuano la loro avventura nel cuore dell’Irpinia, per una notte all’insegna della buona musica e delle atmosfere magiche tipiche della serata di Halloween.

A partire dalle ore 21:00, la console di Borgo Ferrovia ospiterà alcuni dei DJ più noti della scena musicale irpina: Enzo Zirko, Luca Preziosi, Nicola Addivinola, Morgan Spiniello, Osvaldo Fiore e Maurizio Pacilio. Con loro, per rendere la serata ancora più speciale, ci sarà anche il DJ Saby Real, originario proprio di Borgo Ferrovia, che si unisce al gruppo per questa occasione particolare. La serata sarà accompagnata dalla voce del regista Modestino Di Nenna, che introdurrà ogni esibizione, creando un’atmosfera perfetta per rivivere le hit del passato.

La serata di Halloween con i Disco Magic promette un’esperienza unica, riproponendo i grandi successi dance che hanno segnato le notti degli anni ‘80 e ‘90. La collaborazione con UGL Avellino e Prewinpoint è stata fondamentale per il successo di questo tour, che continua a richiamare appassionati di tutte le età. Tra luci, effetti speciali e l’energia dei DJ, l’evento sarà una celebrazione della musica senza tempo, capace di far ballare giovani e meno giovani.

Quella di stasera sarà una festa all’insegna della nostalgia, ma anche del divertimento e della spensieratezza, per celebrare Halloween con un pizzico di passato che ritorna e si mescola al presente.