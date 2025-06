Avellino, ferro sporgente in via Tedesco: rischio per i pedoni nelle case popolari

AVELLINO – In via Francesco Tedesco, nel cuore di uno dei quartieri popolari della città, un pericoloso spezzone di ferro che fuoriesce dall’asfalto sta creando forte allarme tra i residenti. Il punto critico si trova nei pressi delle case popolari e rappresenta un serio rischio per i pedoni, in particolare per bambini e anziani che quotidianamente percorrono quel tratto di strada.

A seguito delle segnalazioni dei cittadini, il Comune è intervenuto con una misura provvisoria, collocando alcuni birilli per delimitare l’area e segnalare l’anomalia. Ma secondo gli abitanti del quartiere, questo non basta: il ferro resta esposto e visibile, con il pericolo che qualcuno possa inciampare o farsi male, soprattutto nelle ore serali quando la scarsa illuminazione aggrava ulteriormente la situazione.

“La zona è molto frequentata, ci passano famiglie, anziani, bambini. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di grave per vedere finalmente un intervento risolutivo”, lamentano alcuni residenti, che chiedono un’azione più decisa da parte dell’Amministrazione.

L’appello è chiaro: serve un intervento strutturale per eliminare il ferro e ripristinare in modo sicuro il tratto stradale. Una situazione che richiama ancora una volta l’attenzione sulla necessità di maggiore manutenzione e vigilanza nelle periferie urbane, spesso dimenticate.