Avellino, auto prende fuoco in via Cammarota: illeso il conducente

Paura questa mattina in via Giuseppe Cammarota, zona Valle, dove intorno alle ore 08:40, un’autovettura in marcia ha improvvisamente preso fuoco. L’allarme è stato lanciato dalla Polizia Stradale, che ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco di Avellino.

Alla guida del veicolo si trovava un uomo che, fortunatamente, al momento dell’arrivo della squadra antincendio era già riuscito ad abbandonare il mezzo, mettendosi in salvo. I Vigili del Fuoco sono riusciti rapidamente a domare le fiamme e a procedere con la messa in sicurezza dell’area.

Non si registrano feriti né danni a cose al di fuori dell’autovettura coinvolta, andata in parte distrutta. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, ma si ipotizza un guasto tecnico come possibile origine del rogo.

Un intervento tempestivo che ha evitato conseguenze ben più gravi in un’area particolarmente trafficata della città.