Agape solidale Misericordia di Avellino:” Anche il M.I.D. aderisce e sarà partecipe con una sua delegazione”.

Come di consueto la Misericordia di Avellino ha organizzato un’agape solidale un appuntamento questo al quale il M.I.D. è stato ufficialmente invitato per la prima volta storica dal Presidente pro-tempore Massimo Dente dal suo Direttivo e soci tutti e ha aderito con immensa gratitudine e riconoscenza, consolidato da anni e che si svolgerà presso il salone della storica sede di Via Padre Romualdo Formato ad Avellino nella giornata di domani Domenica 18/02/2024 a partire dalle ore 13:00.

Un evento nel quale il M.I.D. intende particolarmente riconoscere nella Misericordia di Avellino un valore aggiunto della società verso l’inclusione sociale di persone con disabilità, anziani e persone in condizioni di svantaggio economico e sociale volto a creare un momento anche di condivisione e solidarietà, una solidarietà quest’ultima che rispecchia a pieno nei valori e nell’impegno sempre al fianco di chi ha bisogno assunto dalla stessa Misericordia da ormai oltre quarant’anni senza mai fermarsi grazie anche al merito dell’impegno di tanti volontari che per anni anche con sacrifici le hanno permesso di fiorire giorno dopo giorno e portare avanti la sua Mission conclude il M.I.D. e il Coordinatore Regionale Giovanni Esposito anche volontario di Misericordia.