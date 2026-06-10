AVELLINO. Il 12 e 13 giugno arriva “Fenestrelle: il Raggio Blu”, evento satellite del Festival europeo del New European Bauhaus

Il 12 e 13 giugno 2026 Avellino sarà tra le città protagoniste di “Walking with Water #2”, il ciclo di camminate esperienziali promosso dal Laboratorio del Cammino (LdC) e inserito tra gli eventi satelliti del Festival europeo del New European Bauhaus.
L’iniziativa vede l’Urban Center del Comune di Avellino nel ruolo di co-organizzatore del programma di camminate urbane “Fenestrelle: il Raggio Blu”, realizzato con il Laboratorio del Cammino APS e Associazione TR.A.AmP. – Tracce di Architettura Ambiente e Paesaggio; l’evento promuove una riflessione condivisa sul rapporto tra acqua, paesaggio, memoria e trasformazioni della città attraverso percorsi urbani dedicati ai torrenti Fenestrelle e San Francesco.
L’azione si inserisce nel più ampio percorso partecipativo “RiGenera Avellino: rileggere, reimmaginare, ridisegnare la città”, progetto promosso dall’Urban Center e sostenuto dalla Regione Campania nell’ambito dell’Avviso pubblico per la promozione della qualità dell’architettura 2024.
Le due giornate di cammino saranno accompagnate da momenti culturali e artistici, con la mostra fotografica “Paesaggi Interiori” presso la Villa Amendola e il concerto jazz “Note per il Fenestrelle” che si terrà alle 19:30 alla ex Chiesa del Carmine, contribuendo a valorizzare il patrimonio ambientale, storico e paesaggistico della città e a rafforzare la partecipazione attiva della comunità ai processi di rigenerazione urbana.
QUI IL PROGRAMMA COMPLETO PROGRAMMA COMPLETO 12 GIUGNO 2026 – ORE 15.00 RITROVO PIAZZA DEL POPOLO, N.1 – AVELLINO
Il percorso
Villa Amendola e il suo giardino storico
Habitat Fluviale da via Palombi fino a Gradelle alle Tintiere
La sala ipogeo, una piscina-teatro sotterranea del Casino del Principe
Il fiume e la città. Esposizione temporanea di materiali e documentazione nell’archivio documentale inedito del “Centro Guido Dorso”
Intervengono
Rosalia I. Baldanza – Gruppo Interdisciplinare Urban Center
Gruppo Interdisciplinare Urban Center Andrea Mazza, Filomena Caputo, Luigi De Cesare, Stefano Tarantino, Angelo Rapa, Simona Filippuzzi, Barbara Auriemma, Donatella Romano, Giuseppe Valentino, Roberto Pascucci, Vito Guerriero
Luca Battista, TR.A.AmP. – Tracce di Architettura Ambiente e Paesaggio, co-progettista Piano del Verde di Avellino
Maurizio Petrillo, coordinatore Piano del Verde Avellino
Margherita De Simone – DL Polo culturale Villa Amendola
Orfeo Picariello, Docente Dipartimento di zoologia -Università degli studi Federico II Napoli
Sabino Aquino, Docente Geologia applicata – Università Pegaso
Monica Sandulli – PhD in Urban Planning Design and Policy Dastu Milano
Giuliana Freda – Centro Guido Dorso
ExtraFestival
ore 11.00 – 19.30
Mostra “Paesaggi Interiori”
Foto di Federico Iadarola e Pasquale Palmeri
Giardini di Villa Amendola via Due Principati, 202, Avellino
ore 19.30
Concerto jazz live “Note per il Fenestrelle”
Musiche di Luis di Gennaro
Ex Chiesa del Carmine, via Clausura 11, Avellino
13 GIUGNO 2026 – ORE 09.00 RITROVO IN P.ZZA GAETANO PERUGINI, AVELLINO
Percorso da Contrada Isca Arciprete al Mulino dell’Infornata
Esplorazione dell’habitat del Fenestrelle: spunti di riflessione su specie umane e più che umane
Le tracce dei Mulini- Il sentiero Europa E1 tappa 19 –
Il cammino dei tre parchi.
La Collina Solimene tra i vigneti dell’Istituto Tecnico Agrario F. De Sanctis
Le tracce visibili e nascoste del San Francesco dentro la città. ll sentiero Europa E1 tappa 15 – Il cammino dei tre parchi.
Intervengono
Stefano Tarantino – Gruppo Interdisciplinare Urban Center
Luca Battista, TR.A.AmP. – Tracce di Architettura Ambiente e Paesaggio, coprogettista Piano del Verde di Avellino
Roberto Sandulli – Docente Dipartimento di Scienze e Tecnologie – Università degli Studi Parthenope
Orfeo Picariello – Docente Dipartimento di zoologia -Università degli Studi Federico II Napoli
Antonio Maffei – Irpinia Trekking
Monica Sandulli – PhD in Urban Planning Design and Policy Dastu Milano
Gruppo Interdisciplinare Urban Center Andrea Mazza, Filomena Caputo, Luigi De Cesare, Stefano Tarantino, Angelo Rapa, Simona Filippuzzi, Barbara Auriemma, Donatella Romano, Giuseppe Valentino, Roberto Pascucci, Vito Guerriero
Sito istituzionale del Comune di Avellino https://www.comune.avellino.it/sito/urban-center-avellino
e sui canali social dell’Urban Center