X edizione del “Premio Internazionale San Valentino Città di Atripalda” questo weekend

L’appuntamento con la IX edizione del “Premio Internazionale San Valentino Città di Atripalda”, che si svolgerà nel weekend del 29 e 30 aprile – presso l’Hotel Bel Sito a Manocalzati e presso la Piazzetta degli Artisti ad Atripalda. Anche quest’anno si preannuncia grande fermento intorno a questo evento, che negli anni ha avuto la capacità di raccogliere l’interesse, i consensi e le curiosità di sempre più persone, anche dall’estero. Per questa edizione ci sarà un cambio di orario che riguarderà l’evento di domenica mattina per l’inaugurazione della nona stele dei vincitori e della premiazione dei dieci studenti di scuole medie e superiori che si sono distinti quest’anno e che si terrà nella Piazzetta degli Artisti, non più’ alle ore 10, ma alle ore 12, causa altri eventi sopraggiunti. Il tutto sarà preceduto infatti da una visita guidata tra le bellezze storico-artistiche della città nella Valle del Sabato. Quest’anno l’organizzazione del Premio ha individuato due talenti irpini proprio ad Atripalda ai quali verrà assegnato il “Premio alla Carriera Abellinum 2023” e sono il maestro Antonella De Vinco e il dottore Sabino Aquino. La madrina del Premio, che ci raggiungerà da Roma, è la giornalista, critica e poetessa Daniela Cecchini. Il concorso, per la prima volta, avrà il patrocinio da parte della Provincia, dei Comuni che hanno affiancato ACIPeA in questo lungo percorso di associazionismo e delle altre associazioni gemellate con la stessa; inoltre, uno dei cinque premi assegnati alla Città di Atripalda, andrà all’atripaldese Claudio Vecchione. Nella giornata di sabato 29 aprile, saranno presenti in sala, per la sezione WW(World Wide), due dei tre vincitori da Podio, ossia la romena Daniela Forcos e l’americana Antonia Petrone. Chiunque vorrà, potrà seguire l’evento anche da casa, grazie alla diretta Facebook.