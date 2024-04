Visita formativa degli studenti dell’ITS Academy Meccatronica alla Re Legno: un’opportunità per il talento industriale della Valle Caudina

I 25 ragazzi dell’ITS Academy Meccatronica “Antonio Bruno” della Valle Caudina ieri hanno effettuato la prima visita in una più interessanti industrie caudine. L’azienda visitata è la Re Legno di Cervinara specializzata, tra l’altro, nella produzione di cassettine per vino e olio che vende in tutt’Italia, in particolare nel Nord. Re Legno è la seconda azienda italiana di questo settore poiché assembla oltre 400.000 cassettine l’anno.

I futuri meccatronici hanno così potuto studiare le tecnologie della Re Legno con linee produttive che utilizzano anche robot e operatori che maneggiano il legno e il computer con la stessa competenza. I ragazzi hanno soprattutto incontrato il gruppo dirigente aziendale, guidato dal titolare Maurizio Romano, giovane e alla mano ma molto competente e con progetti molto ambiziosi. Re Legno, ad esempio, sta entrando nel settore dell’arredamento ad alto valore aggiunto e ha quindi estremo bisogno di personale specializzato.

Gli incontri fra i ragazzi dell’ITS Academy e le imprese sono importantissimi non solo dal punto di vista tecnico o “formativo” ma per il territorio, perché consentono di far conoscere il grande talento industriale presente in Valle Caudina. Con l’ITS Academy le imprese sono meno sole e i ragazzi caudini possono toccare con mano possibilità di occupazione di qualità vicino casa.