VISCIANO. Si insedia la nuova giunta del sindaco Trinchese

di Nicola Valeri

Il 1′ luglio è previsto l’insediamento della nuova amministrazione uscita vincitrice alle Comunali del 12 giugno scorso. Ad affiancare il neo primo cittadino del paese collinare Sabatino Trinchese dovrebbero essere Franco Acierno, il più votato in assoluto con 377 preferenze che farà anche il vicesindaco, poi spicca il nome di Sabatino Castaldo già assessore con la giunta D’Onofrio qualche anno fa, ancora Paola Corbisiero e Maddalena Lombardo. Come notate doppia quota femminile nella nuova giunta. Per le minoranze consiliari abbiamo Giuseppe La Cerra e Antonio Santoro per la lista arrivata seconda “Visciano Libera”, mentre siederanno in consiglio Giuseppe Gambardella e Pasquale Montella per “Rinascita Viscianese”. Una neo amministrazione che si insedia nel primo giorno del Luglio Viscianese con un paese già in festa in vista dei festeggiamenti della Madonna del Carpinello con le luminarie nel corso e in piazza che fanno da cornice a una stagione calda fin troppo e piena di soddisfazioni. Una stagione, la prima dopo due anni di pandemia che mira a buoni auspici.

