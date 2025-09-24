Quadrelle, arriva il Bonus Sociale Rifiuti: -25% sulla Tari per le famiglie in difficoltà

Il Comune di Quadrelle annuncia una novità importante per i cittadini: il Bonus Sociale Rifiuti, introdotto dal DPCM del 24 gennaio 2025, che garantisce una riduzione del 25% sulla Tari 2025 alle famiglie in condizioni economiche svantaggiate.
L’agevolazione è destinata agli utenti domestici con ISEE fino a 9.530 euro e ai nuclei familiari numerosi (almeno quattro figli a carico) con ISEE fino a 20.000 euro.
La riduzione sarà applicata a partire dalla prima rata utile del 2026, con scadenza fissata al 30 giugno 2026. L’Ufficio Tributi del Comune provvederà a verificare la regolarità dei pagamenti pregressi: solo chi è in regola con le bollette Tari fino al 2025 potrà beneficiare dello sconto.
Il sistema di gestione sarà affidato a SGATE, la piattaforma nazionale che coordina le agevolazioni sulle tariffe energetiche e ora anche quelle sui rifiuti.
Attenzione: in caso di irregolarità o mancati versamenti, il bonus potrà essere trattenuto a compensazione degli importi insoluti.
Un sostegno concreto che – spiegano dal Municipio – intende dare respiro alle famiglie più fragili, colpite dall’aumento dei costi e dalle difficoltà economiche.