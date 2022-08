VISCIANO. Oggi ricorre l’anniversario della Incoronazione della Sacra Immagine della Madonna del Carpinello

Oggi 22 agosto a Visciano si ricorda l’anniversario della Incoronazione della Sacra Immagine della Madonna del Carpinello che secondo una tradizione fu ritrovata verso il 1520-30 da alcuni contadini del tempo sotto un Carpine adibito alla chiesa parrocchiale dove ora sorge il Santuario. Insieme alla Icone furono ritrovate delle Ampolle con olio prodigioso che guarì tutti gli appestati del tempo e una campana.

Da allora è iniziato il culto verso la Madonna del Carpinello che venne incoronata e proclamata Regina del suo popolo il 22 agosto 1886.

Oggi ti ricorda questa ricorrenza con la processione verso le 20 30 Aux flamboux (delle candele) come a Lourdes.

Oggi c’è anche il passaggio di testimone tra il Comitato di quest’anno presieduto da Raffaele Mascolo è quello del 2023 presieduto da Pierlucio Montella.

Alla processione presieduta dal parroco e rettore del santuario Padre Domenico La Manna prenderanno parte associazioni parrocchiali e non come Gioventù Mariana, Amici di San Domenico Savio e i Battenti nonché le associazioni di volontariato coma la Atapc Protezione Civile con il coordinatore Gioacchino Iovino che assicurerà assistenza e prevenzione. Una serata che nonostante inclemente da un punto di vista meteo si concluderà con i fuochi d’artificio e domenica prossima uscita in mattinata del nuovo Comitato Festa presieduto da Montella Pierlucio al quale giungono i nostri auguri.