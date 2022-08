Vincenzo Ciampi (Consigliere regionale Movimento Cinque Stelle Campania): “Elezioni, al fianco di Michele Gubitosa per il rilancio dell’Irpinia”

Comincia con il deposito delle liste del Movimento Cinque Stelle una battaglia a conferma del nostro progetto politico. Oggi con la candidatura di Michele Gubitosa, vice presidente del Movimento Cinque Stelle, abbiamo un esponente di spicco candidato alle prossime politiche alla Camera sia all’uninominale che al Plurinominale Camera (Collegio Avellino-Salerno, Circoscrizione Campania). Un grande onore per noi averlo a rappresentare l’Irpinia. Mi lega a Michele un rapporto di fiducia e sincera stima, consolidatosi negli anni, a partire dalla mia elezione a sindaco di Avellino.

Lo affianca all’uninominale Senato Avellino- Benevento Maura Sarno che ho scelto come assessore nella mia esperienza di primo cittadino della mia città.

Siamo tutti impegnati in un progetto per l’irpinia e la Campania in linea con le indicazioni del presidente Conte. La provincia di Avellino ha espresso in questi anni nomi e programmi nuovi e di valore: per i lavoratori, a sostegno delle imprese, a difesa dell’ambiente e della sanità pubblica. Su questa strada il presidente Conte ci chiede di andare avanti e di sostenerlo insieme ai nostri candidati qui in Irpinia.

…

Ecco i candidati di Camera e Senato.

Campania 02 Camera Plurinominale Avellino-Salerno:

1) Gubitosa Michele

2) Villani Virginia

3) Virtuoso Francesco

4) Petrosino Alessandra

…

Campania 02 Senato Plurinominale:

1) Patuanelli Stefano

2) Bilotti Anna

3) Castiello Francesco

4) Gaudiano Felicia