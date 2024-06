VISCIANO. L’Incontro con Domenico Montanaro: Un Tuffo nella Poesia Dialettale

Il 22 maggio l’Istituto comprensivo statale Padre Artuto D’Onofrio di Visciano ha organizzato un incontro straordinario con l’acclamato poeta Domenico Montanaro, hanno partecipato attivamente le classi III A e III B coordinate dalla prof.ssa Crivelli Grazia. L’autore ha affascinato il pubblico con il suo intervento sulla necessità di conservare il patrimonio culturale e linguistico partenopeo. Tutto l’istituto comprensivo e l’intera cittadinanza sono stati invitati all’evento che ha attirato tutti gli appassionati di letteratura. Particolarmente emozionante è stato l’intervento degli alunni che hanno recitato alcune poesie di Montanaro, la loro interpretazione fresca e partecipe ha dimostrato il rispetto e la passione per la lingua e la tradizione poetica napoletana. Oltre alla declamazione delle poesie, gli studenti hanno animato l’evento con balli e canti del repertorio musicale napoletano. La musica di artisti come Pino Daniele, Lucio Dalla, Gigi D’Alessio, Geolier, ha fatto da colonna sonora creando un’atmosfera festosa e carica di emozioni. Tutto per celebrare la ricchezza della cultura napoletana in tutte le sue forme. “ Ilnapoletano è una lingua dell’anima, espressione di un modo di vivere e di sentire”,ha affermato un alunno nel discorso introduttivo, e la raccolta Poesie di Domenico Montanaro, apre tutte le porte “so ppenziere vestute cu’ e pparole , scritte pe ddà piacere o giuvamento ma nate quase sempe ‘a nu turmiento” (come recitano alcuni versi del poeta). Versi che ti entrano nel cuore, lo abbracciano e gli sussurrano “ stò cca!”. L’evento si è concluso con l’intervento musicale del maestro Scibelli Antonio e dell’autore che ha ringraziato tutti i partecipanti per l’apprezzamento dei suoi versi, invitandoli a coltivare “a forza e ll’onestà”.