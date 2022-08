Visciano. La tradizionale prima uscita del Comitato Festa Maria SS Consolatrice del Carpinello 2023

Si è tenuta la tradizionale prima uscita del Comitato Festa Maria SS Consolatrice del Carpinello 2023 il cui presidente è Pierlucio Montella. Sarebbe la prima questua domenicale il cui comitato è impegnato poi nelle domeniche successive ed come a Natale e Pasqua si va in tutti i rioni e strade del.paese per raccogliere le offerte.

A Madonna che ci aiuta è la frase tradizionale con la quale si invitano i cittadini a dare l’obolo (offerta) per la festa.

Nicola Valeri