Visciano: Incendio notturno in un’abitazione, intervento dei Vigili del Fuoco e dei volontari

Un incendio si è sviluppato nella notte appena trascorsa nel paese collinare di Visciano. Intorno all’una, le fiamme hanno avvolto un’abitazione situata in via Trieste, occupata da un cittadino straniero. L’allarme è scattato prontamente, mobilitando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Nola, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri.

All’arrivo delle squadre di soccorso, la casa era già invasa dal fumo e dalle fiamme. L’intervento tempestivo dei pompieri ha impedito che l’incendio si propagasse ulteriormente, mettendo in sicurezza l’area e portando la situazione sotto controllo. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma il residente è stato comunque soccorso dai sanitari per le necessarie verifiche mediche.

Sul posto, oltre alle autorità competenti, sono accorsi anche volontari locali che hanno collaborato con i soccorritori. Il sindaco di Visciano si è recato immediatamente sul luogo dell’incidente, esprimendo vicinanza al cittadino coinvolto e offrendo supporto per le necessità immediate.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ma non si esclude un malfunzionamento di un impianto domestico. Nicola Valeri