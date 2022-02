VISCIANO. Continuano le vaccinazioni per la fascia 5 – 11 anni.

A Visciano questa mattina presso l’Istituto Comprensivo si sono tenute le vaccinazioni anti-Covid per i minori tra i 5 e gli 11 anni. Una fascia di età molto soggetta al virus in questi ultimi mesi, ma che ultimamente per fortuna si è ridimensionata. Un atto dovuto e di prevenzione per questa fascia di età che nel primo periodo vaccinale è stata risparmiata ma con la frequenza in presenza degli alunni si è resa necessaria. Un iniziativa della Civica Amministrazione diretta del sindaco Gianfranco Meo che è anche un medico della Asl Napoli 3 Sud in prima linea per queste vaccinazioni in collaborazione con i volontari della Protezione Civile Atapc di Visciano coordinati da Gioacchino Iovino e i medici di base.

