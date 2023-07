Visciano. Cala il sipario sulla XII edizione del PREMIO CARPINE. Boom di presenze

È “Coriandoli“, il cortometraggio diretto da Maddalena Stornaiuolo a vincere la XII edizione del Premio Carpine Visciano, la kermesse cinematografica riservata ai filmakers di tutto il mondo.

La nota attrice napoletana, attualmente impegnata sul set di “Mare Fuori” ha ricevuto l’importante riconoscimento nel corso del galà di chiusura della kermesse. A consegnarle il premio il sindaco di Visciano, Sabatino Trinchese ed il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

L’evento rappresenta ormai una realtà consolidata della programmazione culturale della piccola comunità. A promuoverlo è l’amministrazione comunale in sinergia con la Pro Loco cittadina presieduta da Claudio Napolitano, con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli a cui quest’anno si è aggiunto l’Ambito Sociale N23 di cui è capofila il comune di Nola.

Boom di presenze in questi quattro giorni con tanti gli artisti sul palco come Antonio Buonanno, volto noto de “L’amica geniale”. E poi ancora Maurizio Casagrande, mattatore della serata con la sua verve comica. Per l’attore anche un premio alla carriera.

“Un grande lavoro di squadra che è frutto di impegno e coraggio – ha dichiarato il sindaco Sabatino Trinchese – non è facile per un comune piccolo come il nostro organizzare un evento di spessore con nomi importanti e di questo dobbiamo sicuramente ringraziare la Città Metropolitana di Napoli che ci ha sostenuto. Visciano si riconferma cittadella della cultura e del cinema grazie all’entusiasmo dei tanti giovani protagonisti di questo progetto. Cala il sipario su questa edizione ma contemporaneamente – ha aggiunto – se ne apre un altro perché è già tutto pronto per la II edizione del premio giornalistico che, sono certo, sarà un altro grande successo”.