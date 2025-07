Villaricca, ladro precipita durante un tentativo di furto: portato via dai complici

Un tentativo di furto finito nel sangue ha scosso la comunità di Villaricca nella serata di sabato. Secondo una prima ricostruzione, un uomo, nel tentativo di introdursi all’interno di una palazzina, sarebbe precipitato dal secondo piano mentre cercava di arrampicarsi lungo la facciata dell’edificio.

Il ladro, insieme ad alcuni complici, stava probabilmente tentando un colpo in un’abitazione privata quando ha perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente al suolo. Il volo è stato fatale: l’uomo, rimasto immobile e privo di sensi, è stato rapidamente soccorso dagli altri membri della banda, che lo hanno caricato in auto per poi dileguarsi.

La scena non è passata inosservata: alcuni residenti della zona, allarmati dai rumori e dal trambusto, hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’identità dei responsabili.

Al momento non è noto se il ladro sia sopravvissuto all’impatto o se sia deceduto durante la fuga. Fondamentali saranno le testimonianze raccolte sul posto e le immagini di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver immortalato parte dell’accaduto o il tragitto compiuto dall’auto in fuga.

Una vicenda dai contorni inquietanti, che riporta al centro dell’attenzione la questione della sicurezza nei quartieri residenziali e il livello sempre più alto di rischio legato ai reati predatori.